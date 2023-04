Pasqua 2023, cosa fare a Milano: gli eventi da non perdere

Ad aprile sono molti i visitatori in arrivo a Milano , il 25% più dello scorso anno, grazie ad un susseguirsi di eventi e manifestazioni: dal Salone del Mobile, alla Milano Art Week, proprio nel bel mezzo delle vacanze pasquali e del ponte del 25 aprile. Ecco una selezione di iniziative in programma durante questo periodo.

Laboratori al Museo della Scienza

Il Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci organizza fino a martedì 11 laboratori su diversi temi: dallo spazio a Leonardo da Vinci, fino ai colori e il mondo digitale. C'è anche un’attività su come preparare le uova, dalla decorazione… all’assaggio.

Iniziative per bambini

A Pasqua il MUBA – Museo dei bambini propone il laboratorio REMIDA dai 12 mesi ai 5 anni e il laboratorio Natura per i bambini dai 2 ai 7 anni, mentre sabato Pirelli HangarBicocca organizza due Family Lab gratuiti: alle ore 11:00 Caleidoscopiche visioni (dai 5 agli 8 anni) e alle 15:30 Costellazioni di famiglia (dai 6 ai 10 anni). Prenotazione obbligatoria.

Pasquetta alla Biblioteca degli Alberi

A Pasquetta, alla BAM – Biblioteca degli Alberi si tiene la Caccia al Tesoro Botanica dalle 10:30 alle 12:30 con la collaborazione di Grandi Giardini Italiani: tra indovinelli, prove e ricerche, alla fine del gioco ci sarà anche un piccolo premio per tutti i partecipanti.

Mercatini

Pasquetta è il giorno della Fiera dell’Angelo, tradizionale appuntamento in Piazza Repubblica, Via Monte Santo, Via Appiani, Via Moscova dalle 8:00 alle 19:00, per perdersi tra bancarelle di fiori davanti alla chiesa di Sant’Angelo.

La mostra Futurliberty

Si intitola "Futurliberty" la mostra allestita fino al 3 settembre in due sedi, Museo del Novecento e Palazzo Morando | Costume Moda Immagine, che approfondisce le vicende del movimento futurista in un inedito raccordo tra pittura e arti applicate. Con la curatela scientifica di Ester Coen e la direzione artistica di Federico Forquet per i tessuti, l'esposizione presenta oltre 200 opere. Se al Museo del Novecento la mostra, in 8 sezioni, si sofferma sull'interdisciplinarità dei movimenti d'avanguardia attraverso autori importanti come Boccioni, Balla, Severini e Carrà, a Palazzo Morando l'accento è posto sulla straordinaria creatività che caratterizza la storia di Liberty e dei suoi designer di ieri e di oggi, con dipinti, disegni, arazzi, stoffe, arredi, fotografie e un'ampia selezione di materiali inediti dall'archivio di Liberty, a partire dalla collaborazione con William Morris.

Milano Art Week

Milano Art Week apre le porte di musei, centri d’arte e fondazioni private: nella settimana dall’11 al 16 aprile si tiene la manifestazione che diffonde l’arte in tutta la città. Tra espressione moderna e contemporanea, la Milano Art Week, in comunicazione con la fiera Miart dal 14 al 16 aprile presso Allianz-Mico, prevede esposizioni, iniziative, performance, inaugurazioni e aperture gratuite o a tariffa ridotta, per godere dell’arte in tutte le sue forme.

Concerti

Molti anche i grandi concerti in programma. Venerdì James Morrison suona al Blue Note di Milano, mentre al teatro Dal Verme c'è Steve Vai e N.A.I.P. si esibisce alla Santeria Toscana di Milano. Lunedì Darkend allo Slaughter Club di Paderno Dugnano (MI). Martedì Renato Zero canta al Mediolanum Forum di Assago (MI), Modà al teatro degli Arcimboldi, Patty Pravo al teatro Nazionale, Jeff Berlin al Blue Note.