Maria Rita, la verità sulla scomparsa di 10 anni fa della broker

Maria Rita al marito: “Non vi sopportavo più”

approfondimento

Nel 2015, a quasi tre anni di distanza dalla scomparsa di Maria Rita, il marito torna in Questura per integrare la denuncia con un nuovo elemento che faceva presumere che la donna era ancora in vita. Maria Rita spedisce al fratello una lettera per spiegargli che era viva, stava bene e se n’era andata per stare da sola. Dopo qualche giorno la donna chiama il figlio per dirgli di soffrire la lontananza. Poi telefona anche al marito, dichiarando il vero motivo della sua decisione di scomparire: “Io non vi sopportavo più”. Il giorno dopo l'uomo va dai carabinieri e ritira la denuncia di scomparsa.