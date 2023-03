Milano, ipotesi ticket d'ingresso per area B. Aumento prezzi area C

Al momento non ci sono date nè certezze, è solo un’ ipotesi. il futuro dell’Area B, definita dall’amministrazione milanese "la più grande Ztl d’Europa" è quello di diventare una zona in cui far pagare il pedaggio per l’accesso in città. “Non è all’ordine del giorno” garantiscono dall’assessorato alla Mobilità, pur essendo, come riporta il Corriere della Sera, un’opzione presente nei documenti ufficiali. Il progetto è questo: far abituare i cittadini alla presenza di varchi di accesso all’area urbana che oggi conta 188 accessi telematici superati i quali si viene multati se in possesso di una vettura inquinante. Infine, imporre il pedaggio d’ingresso a chi vuole girare per le vie del centro storico di Milano. Il biglietto per accedere alla ztl verrebbe modulato in base a aree ristrette e non avrebbe un importo alto. Nessun accenno ai tempi di applicazione neanche sul fronte delle rimodulazioni di orario. Sta di fatto che alcuni autobus e tram , come quelli della linea 4, verrebbero eliminati per evitare gli ingorghi in alcuni punti critici.