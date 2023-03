Danette regala il suo jingle a PizzAut per nuova apertura ristorante

Danone sta contribuendo all’apertura della nuova sede di PizzAut a Monza. In particolare, il marchio di produzione Danette, regalerà il suo famoso jingle, riadattato in un video musicale, alla prima pizzeria gestita da ragazzi autistici. La nuova sede darà lavoro a 25 persone

PizzAut e Danette insieme per raccontare il valore della diversità. È stato presentato oggi a Cassina de’ Pecchi in provincia di Milano, il progetto di collaborazione tra Danone Italia e la pizzeria gestita da ragazzi autistici fondata nel 2017. Danone si è impegnata con una donazione in denaro a sostenere l’apertura della nuova sede PizzAut di Monza e la possibilità di utilizzare il famoso jingle di Danette, riadattato in un video musicale. Il video sarà condiviso sulle principali piattaforme social con l’aiuto e la partecipazione di numerosi creator digitali e personaggi dello spettacolo che inviteranno gli utenti a condividerlo e a cantare per sostenere questa causa.

Il fondatore di PizzAut

Nico Acampora, fondatore di PizzAut si è detto molto soddisfatto di questa nuova collaborazione, nata “in modo molto spontaneo la scorsa estate, quando Fabrizio Gavelli, Presidente e Amministratore Delegato di Danone Italia, è venuto a cena da noi e si è innamorato del nostro progetto”. “D’altra parte Danone fa rima con Inclusione” scherza Acampora “e forse anche per questo l’azienda ci ha voluto dare un aiuto importante in vista della nostra prossima apertura a Monza, dove daremo lavoro ad altre 25 persone autistiche”.