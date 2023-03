Monza, ragazza trovata morta dopo una serata in casa di un'amica

La ricostruzione

approfondimento

Alcol: campagna sensibilizzazione giovani per buone pratiche

L'allarme è scattato lunedì mattina, 6 marzo, quando la ragazza è stata trovata priva di conoscenza nel letto, da una delle sue amiche e dal padre dopo una serata trascorsa a casa degli stessi in un appartamento in centro a Monza. Nonostante il trasporto d'urgenza in ospedale, è morta per arresto cardiocircolatorio. Dalle indagini è emerso che aveva trascorso la serata in un'abitazione dove sono state trovate diverse bottiglie di alcolici. Le autorità hanno disposto l'autopsia, che è stata eseguita venerdì 10 marzo. Anche l'altra ragazza, e' stata trasportata in ospedale, ma in condizioni meno gravi. Gli esiti dell'autopsia dovranno chiarire se le due diciottenni hanno assunto anche psicofarmaci. Nella stanza la polizia ha trovato una confezione di medicinali che, dai primi accertamenti, era stato acquistato dal genitore dell'amica della vittima con regolare ricetta medica