Festa della Donna a Milano, cosa fare l'8 marzo: eventi in programma

Nel giorno della Festa della Donna, l'8 marzo, sono diversi gli eventi organizzati a Milano per festeggiare questo giorno. Incontri, presentazioni, spettacoli teatrali e concerti dedicati renderanno omaggio a tutte le donne e all’impegno quotidiano di chi si batte per la parità nel mondo del lavoro e nella società

Ai musei

I musei di Milano saranno gratuiti per le donne l’8 marzo. Questi i poli museali statali di Milano e Lombardia che aderiscono all’iniziativa e per tutta la giornata dell’8 marzo garantiranno l’ingresso gratuito alle donne: Cenacolo Vinciano (prenotazione obbligatoria), Pinacoteca di Brera, Museo della Basilica di Sant’Eustorgio e della Cappella Portinari, Museo della Certosa di Pavia, Castello Scaligero e Grotte di Catullo a Sirmione (Bs) e Palazzo Besta (So).

Ingresso gratuito il 10 marzo

In occasione della Giornata internazionale della donna l'Assessorato alla Cultura ha realizzato un percorso espositivo che comprende opere artistiche realizzate da artiste o che abbiano per soggetto la figura femminile. Tra gli istituti museali che aderiranno all'iniziativa figurano i Musei del Castello Sforzesco, il Museo del Novecento, la Galleria di Arte Moderna e il Museo Archeologico, presso i quali è ordinariamente previsto l'ingresso a pagamento. Al fine di favorire la massima partecipazione del pubblico di visitatrici, nella giornata di venerdì 10 marzo 2023 sarà consentito l’ingresso gratuito di tutte le donne alle collezioni permanenti dei succitati musei civici.

Eventi a teatro

Mercoledì 8 marzo, ore 20 e 21.30, al teatro Franco Parenti va in scena #CALLFORWOMEN, un testo di Ippolita di Majo con Leda Kreider, Elena Lietti, Sara Putignano, Emilia Scarpati Fanetti mise en espace Raphael Tobia Vogel. Biglietti: 8 €.

Al PACTA Salone di Milano

Dall’8 al 12 marzo inizia il Progetto DonneTeatroDiritti al PACTA Salone di Milano. Primo spettacolo PANDORA NON APRIRE QUEL VASO!, in scena fino al 12 marzo, tratto da Mitiche, La nuova frontiera, di Giulia Caminito con la regia di Michela Embrìaco. Biglietti: Intero € 24, Rid. Convenzioni, CRAL e gruppi (min. 10 persone) € 16, Under 25/over 60 € 12, gruppi scuola € 9.

Alla Cooperativa Ortica

Mercoledì 8 marzo, ore 19, alla Cooperativa Ortica di via San Faustino 5 a Milano, va in scena lo spettacolo “Solo per donne”, scritto e interpretato dall’attrice Elena Cerasetti, accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Cialdo Capelli. Lo spettacolo affronta con leggerezza e ironia le molteplici sfaccettature dell’universo femminile e il desiderio delle donne di essere riconosciute all’interno della società come persone, senza etichette. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Le Bambole di pezza, ideatrici del festival Punk is Pink

Mercoledì 8 marzo al Legend Club di Milano si terrà il festival Punk is Pink, ideato dalle Bambole di Pezza per promuovere la musica alternativa femminile. Durante l’evento verrà trattato anche il tema della violenza di genere e delle pari opportunità tramite interventi di associazioni e ospiti. A partire dalle 18 si esibiranno: Le Bambole di pezza, nota rock punk band milanese con una formazione totalmente femminile. Biglietti: 10 € in prevendita su Dice, 12 € in cassa

Evento con gli Extraliscio

Mercoledì 8 marzo, al Teatro Filodrammatici di Milano, saliranno sul palco gli Extraliscio, guidati dalla follia polistrumentale dell’eclettico Mirco Mariani, si presentano in una nuova formazione in quartetto. Biglietto unico: 28,75 €