Festa della Donna a Napoli, cosa fare l'8 marzo: eventi in programma

Il Malafemmena tour a Napoli

approfondimento

8 marzo Festa della donna, frasi e immagini per fare gli auguri

Per la giornata dell'8 marzo l'associazione De Rebus Neapolis organizza il Malafemmena tour, un evento dedicato alle donne che hanno vissuto nel capoluogo partenopeo. L'iniziativa punta a far rivivere, ricordando la presenza di tutte coloro che hanno vissuto e sono state artefici e vittime di delitti, maledizioni e incantesimi contribuendo a fare la storia e cambiare le sorti della città. Si visiteranno i luoghi legati a loro, svelandovi come furono decise a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di realizzare i loro scopi, per interesse, per vendetta, per potere e per ribellione. Il denominatore comune per tutte queste donne, nel bene o nel male, può essere ricondotto ad una sola parola: passione.

Le stelle a Capodimonte

In occasione della Giornata internazionale delle donne l'Osservatorio Astronomico di Capodimonte ha organizzato un incontro dedicato alle donne in astronomia, sottolineando l’importanza dell’apporto delle donne e delle ragazze nella scienza. Mercoledì 8 marzo, alle 20.30 si terrà una Conversazione scientifica con le astronome. Parteciperanno Giulia De Somma, con Le stelle che misurano il cosmo: l’eredità di Miss Leavitt, e Clementina Sasso, con Il Sole magnetico e le tempeste solari.