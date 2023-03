Festa della Donna Torino, cosa fare l'8 marzo: gli eventi in programma

Molti gli eventi e le iniziative tra concerti, spettacoli teatrali e incontri. Inoltre, in molti musei l'ingresso per le donne sarà gratuito ascolta articolo Condividi

A Torino sono molti gli eventi dedicati alla giornata internazionale dei diritti della donna che ricorre l'8 marzo. L'obiettivo è ricordare sia le conquiste sociali, economiche e politiche, sia le discriminazioni e le violenze di cui le donne sono state e sono ancora oggetto in quasi tutte le parti del mondo. In occasione dell'8 marzo in molti musei l'ingresso per le donne sarà gratuito. Aderiscono tra gli altri Museo Egizio, Fondazione Torino Musei, Gam, Mao, Palazzo Madama, Museo del Risorgimento e Museo Accorsi Ometto. Inoltre, la Mole Antonelliana sarà illuminata di viola per la campagna "Against-contro ogni forma di violenza perpetrata ai danni dei cittadini e delle cittadine in Iran e Afghanistan" patrocinata dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutte

leggi anche Miliardarie, Italia quarta nel mondo con 16 imprenditrici: chi sono L'8 marzo dalle 9 alle 12:30 si svolgerà l'incontro pubblico organizzato dalla Città di Torino "Lavorare meno, lavorare meglio, lavorare tutte" alla Sala Bobbio, ex Curia Maxima, in via Corte d'Appello. Oggetto dell’incontro articolato in diverse sessioni sarà il lavoro declinato nelle tematiche del lavoro di cura, del lavorare meglio in un ambiente libero da stereotipi, molestie e violenza e con un’attenzione allo stress del doppio lavoro. Spazio anche per le tematiche dello sviluppo dell’occupazione femminile. Alla scoperta diMedea L'8 marzo incontro "Alla scoperta diMedea" alle 18 alla Feltrinelli in piazza Cln, con Daniele De Cicco (produttore cinematografico di Redibis Film e docente di Scuola Holden e IAAD, già redattore di FuoriOrario e curatore per il Torino Film Festival) che accompagna il pubblico alla scoperta di Medea, antica e sempre contemporanea, attraverso la letteratura, il teatro e il cinema. Letture di donna L'8 marzo alle 18:30 incontro "Letture di donna" alla Binaria, in via Sestriere 34, con lettura di brani che raccontano il femminile, a cura di Francesca Rascazzo.

Alle mie figlie. Avere come mamma Bocca di Rosa leggi anche Per il 77% degli italiani i lavori domestici sono da donne L'8 marzo alle 21 spettacolo teatrale "Alle mie figlie. Avere come mamma Bocca di Rosa" presso il Teatro Café Müller in via Sacchi 18/D. Lo spettacolo è a cura della compagnia teatrale Palinodie. A precedere l'evento, il 7 marzo alle ore 18:30, un laboratorio condotto dalla drammaturga Verdiana Vono, partendo dalla domanda: che futuro vogliamo per le nostre figlie? In regalo i segnalibri dell'artista Alice Arduino L'artista Alice Arduino insieme alla Casa del Quartiere Più SpazioQuattro ha realizzato dei segnalibri, disegnati e decorati a mano che in occasione dell'8 Marzo saranno regalati a tutte le donne che passeranno da Più SpazioQuattro alla Casa del Quartiere di San Donato a Torino. Eventi dell'Associazione Sardi Gramsci Dal 9 al 12 marzo la giornata internazionale della donna sarà celebrata all’Associazione dei Sardi Gramsci di Torino con tre iniziative programmate per la settimana: un laboratorio teatrale, la presentazione di un libro e un laboratorio culinario sardo.

Narrare "lotto" marzo leggi anche Iran, l'attivista Masih Alinejad tra le donne dell'anno di Time Il 10 marzo dalle 18:00 alle 20 al Centro Interculturale della Città di Torino, in corso Taranto 160, incontro "Narrare 'lotto' marzo" per raccontare l'attivismo transfemminista globale attraverso la voce di due scrittrici. Protagonisti dell'incontro saranno due libri per raccontare l’attivismo transfemminista globale: il giallo "Assassinio nel palazzo del Governo" (Casa Editrice Castelvecchi), di Diana Çuli, e il saggio "La potenza femminista. O il desiderio di cambiare tutto" (Casa Editrice Capovolte), di Veronica Gago. Conduce l’evento Anna Lattanzi, critica letteraria e capo-redattrice di "Albania Letteraria", insieme a Diana Çuli e a Silvia Stefani. Artiste in Campidoglio

L'11 marzo alle 15:30 CulturalWay propone un tour alla scoperta del Mau, Museo di Arte Urbana sito nel quartiere Campidoglio. Durante il percorso ci si concentrerà sulle manifestazioni artistiche in rosa, per dare voce all’estro femminile, espresso così amabilmente nel quartiere. Ritrovo davanti alla Chiesa di Sant’Alfonso, in via Netro 3 (fra Corso Tassoni e via Cibrario). Vissi d'arte, vissi d'amore Sabato 11 marzo, ore 18:00, concerto spettacolo per pianoforte e voce recitante "Vissi d'arte, vissi d'amore" al Circolo Ufficiali di Torino, in corso Vinzaglio 6.

Si parlerà di Clara Schumann, Frida Kahlo, Alda Merini, Maria Callas e della loro vita di donne artiste. Destini simili? Coincidenze? Come sono riuscite Clara, Frida, Alda, Maria a divenire agli occhi del mondo delle eroine, paladine dell’arte femminista pur avendo avuto una sorte avversa? Al pianoforte e voce recitante Sara Pelliccia. Al termine dell'evento, aperitivo negli spazi del foyer. Marzo delle Donne 2023 Rassegna di cascina Roccafranca per tutto il mese di marzo. L’iniziativa prevede la proiezione di quattro film (ll giardino di limoni già proiettato il 2 marzo, Il diritto di contare il 9 marzo, Room il 12 marzo, L'albero di Antonia il 30 marzo), due appuntamenti improntati sul benessere (Coccole in Cascina che si è già svolto il 4 marzo, Prendiamoci cura, acconciature e make up con la scuola professionale Engim il 10 marzo) e una raccolta solidale di prodotti per la cura della persona (in Cascina Roccafranca e presso le farmacie della Spesa Sospesa) destinati a donne del quartiere in difficoltà. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito, i film sono ad accesso libero mentre i due appuntamenti di benessere sono su prenotazione.