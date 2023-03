8 marzo, l'allarme dell'Onu: servono 3 secoli per la parità di genere

I progressi che sono stati fatti nei decenni scorsi sui diritti delle donne nel mondo "stanno svanendo sotto i nostri occhi". L’allarme è stato lanciato dal segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. “La parità di genere e' sempre più lontana. Sulla base del percorso attuale, UN Women stima che mancano 300 anni", ha dichiarato in un discorso all'Assemblea generale in vista della Giornata internazionale della donna dell'8 marzo, dando il via a due settimane di discussioni condotte dalla Commissione sullo status delle donne. "I diritti delle donne vengono abusati, minacciati e violati in tutto il mondo", ha aggiunto, elencando una serie di crisi: la mortalità materna, l'esclusione delle ragazze dalla scuola, le persone che si prendono cura dei familiari a cui viene negato il lavoro e le bambine costrette a matrimoni precoci.