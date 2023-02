Milano, porta in tribunale Comune e Regione: smog mi ha fatto ammalare

Ambiente

Nel 2022 sono state 29 su 95 le città che hanno superato i limiti giornalieri di polveri sottili Pm10 . Secondo il nuovo report di Legambiente “Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi” redatto e pubblicato nell’ambito della Clean Cities Campaign, i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi, più stringenti, previsti per il 2030.

Per quanto riguarda il PM10, l’analisi delle medie annuali ha mostrato come nessuna di esse ha superato il limite previsto dalla normativa vigente, ma ciò non è sufficiente per garantire la salute dei cittadini, in considerazione delle raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e dei limiti previsti dalla nuova Direttiva europea sulla qualità dell'aria che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2030.