Il Duomo di Milano è candidato a diventare Patrimonio dell' Unesco

Spettacolo

The Imperial Ice Stars, compagnia teatrale di pattinaggio su ghiaccio più importante al mondo, torna ad emozionare il pubblico del TAM Teatro Arcimboldi Milano con “Il Lago dei Cigni on Ice”, versione su ghiaccio del balletto classico su musiche di Tchaikovsky. Dal 9 al 12 febbraio 2023 (con una nuova data, domenica 12 febbraio alle ore 11.00, aperta dopo le tante richieste) gli spettatori potranno vivere le atmosfere di questa produzione e vedere il palcoscenico del TAM trasformato in una pista di pattinaggio

The Imperial Ice Stars è la principale compagnia al mondo di danza sul ghiaccio nota per le sue personalissime e raffinate versioni “on ice” di balletti classici che le hanno valso ovunque ampi consensi di pubblico e critica. I quattro precedenti tour mondiali, applauditi e acclamati ovunque, sono andati in scena in alcuni delle location più prestigiose al mondo, tra le quali il London Palladium e la Royal Albert Hall, l'Esplanade Theatre di Singapore, la Place des Arts di Montreal e l'Artscape di Cape Town