Lazza in concerto all'Ippodromo Snai di Milano l'8 settembre

Sanremo 2023, Lazza: "Cenere con l'Orchestra è un pugno nello stomaco"

Sulla scia della partecipazione al Festival di Sanremo (LO SPECIALE), confidando in un aumento di popolarità grazie ad Amadeus che gli ha permesso di esserci, Lazza ha annunciato che il prossimo 8 settembre sarà sul palco dell’ippodromo Snai di Milano per un concerto. Questo è uno degli spazi più ambiti per i concerti estivi nel capoluogo lombardo anche in ragione dei tanti posti a disposizione. Lazza è certo di riuscire a fare sold-out anche in questa occasione, che sicuramente non sarà l’unico appuntamento della stagione. È pressoché certo, anche se ancora non è stato annunciato, che Lazza sarà in tour la prossima estate e che parteciperà a qualcuno dei tanti eventi che vengono organizzati in tutto il Paese per far spazio alla musica. In attesa di conoscere quali saranno le tappe del tour estivo di Lazza, intanto i fan sono pronti ad acquistare i biglietti per partecipare al concerto all’ippodromo di Milano.