Lazza, "Sirio" è l’album più venduto dell’anno

È Sirio di Lazza l'album più venduto del 2022. Grande trionfo quindi per il rapper, musicista e produttore discografico milanese, al secolo Jacopo Lazzarini, da quando nelle scorse ore la Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI) ha pubblicato le liste degli album e dei singoli più venduti dell'anno appena conclusosi. La classifica di vendite ha decretato che al primo posto si piazza l’ultima fatica discografica di Lazza, seguita sul podio da Taxi Driver di Rkomi (al secondo posto, benché nel primo semestre del 2022 occupasse il primo posto) e Blu Celeste di Blanco.

Per quanto riguarda quest'ultimo, il cantante bresciano (al secolo Riccardo Fabbriconi) si è posizionato anche in prima posizione - assieme a Mahmood - nella classifica dei singoli più venduti del 2022, che vede al primo posto il brano Brividi.



Sirio, il disco di Lazza

approfondimento Lazza, aspettando di andare all'Ariston pubblica Sirio (Concertos) Il vincitore della classifica dell'anno scorso, Sirio, è il terzo album in studio del rapper italiano Lazza, pubblicato l'8 aprile 2022 dalla Island Records e dalla 333Mob. Il disco è stato inserito al diciottesimo posto nella lista dei migliori album italiani dell'anno secondo Panorama, mentre Rolling Stone Italia l’ha classificato come quarto.

L'album è composto da diciassette brani, tra cui i Ouv3rture e Molotov (entrambi singoli che ne hanno anticipato l'uscita). Lo stile musicale mescola sonorità trap e atmosfere reggaeton.

L’opera è stata annunciata il 5 marzo 2022 in occasione di un raduno speciale organizzato dallo stesso Lazza. E nel giorno di uscita del singolo Ouv3rture è stato organizzato Sirio - Atto zero, un evento dove sono state annunciate quattro tracce dell'album, ovvero Cinema, Alibi, Nulla di e Nessuno (rivelando anche la collaborazione con Geolier).



Le prime posizioni della classifica erano scontate approfondimento Lazza, il suo Sirio è l'album dei record I risultati di questi bilanci offerti da FIMI non fanno certo strabuzzare gli occhi, dato che le prime posizioni erano abbastanza scontate, con Sirio di Lazza in cima alla lista dei dischi più gettonati e la canzone sanremese (Brividi, che verrà cantata da Blanco e Mahmood nella prima serata del Festival di Sanremo 2023) che si aggiudica la medaglia d'oro nella classifica dei singoli più venduti.

Da notare, però, è come per il terzo anno di fila la top ten dei dischi più venduti sia composta totalmente da artisti italiani.



Tornando a Taxi Driver di Rkomi, la sua medaglia d'argento gli ha fatto perdere la possibilità di riuscire in un'impresa davvero difficile: quella di dominare le vendite per due anni di fila. Ricordiamo infatti che il bilancio dei dischi più venduti del 2021 aveva in testa proprio l’album del musicista milanese, pubblicato il 30 aprile 2021 dall'etichetta discografica Universal Music Group. E il suo Taxi Driver è risultato anche il più venduto del primo semestre del 2022. Anche la lista dei singoli è tutta italiana: dopo Mahmood e Blanco con Blu Celeste, si piazza al secondo posto Shakerando di Rhove, mentre la terza posizione è occupata da Dove si balla di Dargen D’Amico.



I vinili e le certificazioni approfondimento Chi è Lazza: "Sirio" secondo album più ascoltato al mondo su Spotify Lato vinili, al numero uno della classifica dei dischi in vinile più venduti troviamo Harry Styles con Harry’s House, seguito da The Dark Side of The Moon dei Pink Floyd (al secondo posto) e da Virus di Noyz Narcos (al terzo posto). Per ciò che concerne le certificazioni, nel 2022 ci sono stati 267 dischi, due compilation e 325 singoli certificati tra oro, platino e multiplatino, per un totale di 594 titoli certificati.

Sul piano dello streaming (sia free sia premium), nel 2022 a superare la soglia dei 10 milioni di streaming sono stati ben 558 album. Diciamo “ben” a ragione, dato che si registra un +79 rispetto all'anno precedente. Questi dischi che hanno varcato la soglia fatidica del numero di streaming che decreta un enorme successo appartengono a 336 musicisti, segnando anche in questo caso un notevole surplus rispetto al 2021: +34 rispetto allo scorso anno. “Si tratta di uno scarto sorprendente rispetto ai risultati del decennio precedente” si legge sul magazine Rolling Stone. “Nel 2012 solo 137 album (corrispondenti a 92 artisti) avevano infatti superato l’equivalente soglia delle 10.000 copie vendute (fisico + download). Nel corso del 2022 lo streaming premium ha visto crescere i suoi volumi del 23%”.



La top ten completa degli album più venduti

approfondimento Rkomi, dal 15 settembre è giudice di X Factor 2022. FOTOSTORIA Di seguito trovate la lista completa dei dischi più venduti del 2022, pubblicata da Federazione Industria Musicale Italiana (FIMI):

1. Sirio – Lazza 2. Taxi driver – Rkomi 3. Blu celeste – Blanco 4. Noi, loro, gli altri – Marracash 5. Il giorno in cui ho smesso di pensare – Irama 6. C@ra++ere s?ec!@le – thasup 7. Salvatore – Paky 8. Materia (Pelle) – Marco Mengoni 9. Caos – Fabri Fibra 10. X2 – Sick Luke



La top ten completa dei singoli approfondimento Sanremo 2023, Blanco e Mahmood canteranno Brividi nella prima serata Di seguito trovate invece la classifica dei 10 singoli più venduti del 2022.

1. Brividi – Mahmood & Blanco 2. Shakerando – Rhove 3. Dove si balla – Dargen D’Amico 4. Farfalle – Sangiovanni 5. La coda del diavolo – Rkomi & Elodie 6. La dolce vita – Fedez, Tananai & Mara Sattei 7. Giovani wannabe – Pinguini Tattici Nucleari 8. 5 gocce – Irama feat. Rkomi 9. Baby goddamn – Tananai 10. Ciao ciao – La Rappresentante di lista