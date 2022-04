Chi è Lazza: "Sirio" secondo album più ascoltato al mondo su Spotify

Dopo la release ufficiale dello scorso venerdì 7 aprile è già tempo di importanti riconoscimenti per Sirio , il nuovo album di Lazza . Nelle ultime ore Spotify Global ha reso pubblica la classifica Debut Global dedicata ai singoli e agli album usciti e al tempo stesso più streammati nella quattordicesima settimana dell’anno. In elenco, aggiundicandosi il secondo posto dei dischi più riprodotti sulla piattaforma, anche il progetto del rapper milanese. Davanti a lui solo la pop star Camila Cabello con gli impressionanti numeri di Familia.

Dopo aver letteralmente monopolizzato la classifica dei più ascoltati singoli di debutto nella settimana di Sanremo 2022 a inizio febbraio, così come il secondo posto di Paky con Salvatore e il terzo di Fabri Fibra con Caos, ma anche Noyz Narco e Guè, è ancora tempo di musica italiana in una tra le classifiche più importanti a livello internazionale. Spotify Global ha infatti reso noto nelle ultime ore che Sirio , l’ultimo album di Lazza uscito il 7 marzo , si trova al secondo posto dei nuovi album più riprodotti sulla piattaforma nell’ultima settimana. Tenuto a bada solo da Familia di Camila Cabello. Con le sue 17 tracce, Sirio è un progetto che parla della voglia di dare il meglio di sé e di brillare come una vera stella, ma anche di malinconia.

Chi è Lazza, il rapper di Sirio

"Lazza-J," il mixtape con inediti e collaborazioni

Nome d’arte di Jacopo Lazzarini, Lazza è ormai uno dei più noti rapper e musicisti della scena milanese, così come di quella nazionale. Nato nel 1994, è cresciuto nel quartiere di Calvairate, patria di numerosi artisti hip hop che dominano ora le classifiche, primi su tutti i colleghi Rkomi e Tedua. Amante del rap old school, che sperimenta nei suoi primi lavori, così come nei successi di oggi, Lazza è un artista unico nel suo genere, capace di raggiungere anche le atmosfere più trap, senza mai dimenticare gli insegnamenti classici, dall’immancabile pianoforte delle sue produzioni, agli studi presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Dopo anni di gavetta nelle crew Zero2 e Blocco Recordz, Lazza entra a far parte dell’etichetta indipendente 333 Mob nel 2016, con la quale pubblica, nell’annata successiva, il suo primo lavoro in studio Zzala. Album che fa da vero apripista ad incredibili collaborazioni a partire da Dolcenera, con il brano Porto Cervo a Guè nel singolo Gucci Ski Mask. Nel palmares di Lazza non manca la partecipazione al progetto Red Bull 64 Bars – capace di racchiudere il meglio della scena hip hop italiana del momento – e il grandissimo successo di Catrame, rivisitato anche con Elodie e Tedua e la presenza stabile nella crew Machete di Salmo, Hell Raton e Slait. Sirio è solo l’ultimo disco di Lazza, dopo il successo di Re Mida nel 2019.