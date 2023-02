Milano, spray sulla figlia di 16 mesi per farla ricoverare: arrestata

Un madre di 29 anni avrebbe spruzzato ripetutamente del deodorante spray sulla figlia di 16 mesi in quantità eccessive, forse con l’obiettivo di farla ricoverare. La donna è stata arrestata a Milano con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Stando alle prime ricostruzioni, la bambina sarebbe stata portata dalla madre tre volte in differenti ospedali lombardi con rossori e abrasioni sul corpo. I medici, però, non riuscivano a capire da cosa fossero causati. La bambina veniva ricoverata per alcuni giorni e poi fatta tornare a casa.

La donna potrebbe essere affetta da depressione post partum

Durante il quarto ricovero in un ospedale milanese, il personale medico ha scoperto che le irritazioni erano dovute al deodorante spray al borotalco spruzzato intenzionalmente dalla madre sul corpo della bimba in quantità eccessive. La donna potrebbe averlo fatto per poter stare in ospedale con la figlia per quella che potrebbe essere una forma di depressione post partum. Il padre della bambina sarebbe stato all’oscuro di tutto. La piccola è stata affidata ai servizi sociali.