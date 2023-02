Milano, uomo accoltellato al torace mentre era in strada: è grave

L'aggressione in zona San Siro. Il ferito, un egiziano di 26 anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Sul caso è intervenuta la polizia

Un uomo è stato accoltellato al torace, nel pomeriggio in strada a Milano, nel quartiere di San Siro, e le sue condizioni sono gravi. Poco dopo le 16 è stato è stato trasportato in codice rosso da personale del 118 all'ospedale di Niguarda. La vittima dell'aggressione è stata trovata per terra in via Abbiati e sarebbe stato accoltellato poco distante in piazza Selinunte. Le indagini sul fatto di sangue sono condotte dalla polizia intervenuta sul posto dopo una segnalazione.