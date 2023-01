Clochard trovato morto per il freddo in un sottopasso a Milano

Cronaca

Correnti polari in ingresso dal Sudest della Francia alimentano il vortice ciclonico sabato 21 e domenica 22 gennaio, quando - al netto di qualche zona soleggiata ma con temperature basse - sullo Stivale si aspettano nevicate fino in pianura, venti forti e temporali. Oggi allerta rossa in Abruzzo per rischio valanghe