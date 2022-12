Elezioni, Bossi a Fontana: "Sia riconosciuta lista Comitato Nord"

Sul fatto che Umberto Bossi voterà Fontana "non ci sono mai stati dubbi. Lo conosco da troppi anni e siamo amici da troppi anni", ha detto lo stesso governatore dopo l'incontro ascolta articolo Condividi

Il fondatore della Lega Umberto Bossi ha incontrato al Pirellone di Milano il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Come si legge in un breve comunicato diramato dai referenti del Comitato Nord, al tavolo è arrivata una richiesta "chiara ed inequivocabile", ossia quella di "farsi parte attiva con gli alleati di coalizione al fine di riconoscere il Comitato Nord come lista all'interno della coalizione di centrodestra" in appoggio a Fontana alle elezioni regionali in Lombardia.

Fontana: "Bossi in forma, mi voterà senza dubbi" approfondimento La Lega si spacca, nuovo gruppo Lombardia si chiamerà Comitato Nord Sul fatto che Umberto Bossi voterà Fontana "non ci sono mai stati dubbi. Lo conosco da troppi anni e siamo amici da troppi anni", ha detto lo stesso governatore dopo l'incontro. "L'ho trovato in grandissima forma - ha aggiunto Fontana - lucidissimo come sempre e bravissimo".

I referenti del Comitato Nord "hanno ribadito la volontà di sostenermi e di sostenere il centrodestra" alle regionali in Lombardia, ha proseguito Fontana. "Riferirò questa disponibilità ai miei alleati del centrodestra". "Questa è la cosa importante - ha aggiunto Fontana - tutti gli altri dettagli saranno trattati in successivi incontri". Su altre potenziali fuoriuscite dalla Lega, invece, "non ho la più pallida idea - ha concluso Fontana - bisogna chiedere a chi può essere interessato a questo".

Bastoni: "Pronti ad appoggiare Fontana" leggi anche Chi è Francesco Rocca, candidato centrodestra alle Regionali del Lazio Il gruppo del Comitato Nord, formato da quattro consiglieri regionali lombardi che hanno lasciato il gruppo della Lega, è dunque pronto ad appoggiare il governatore Attilio Fontana. "Abbiamo ribadito il nostro sostegno come abbiamo sempre fatto in questi cinque anni. È una risposta a chi ci dà dei traditori, noi non vogliamo assolutamente tradire il mandato degli elettori che ci hanno eletto per sostenere Fontana. E abbiamo anche espresso al presidente lombardo la nostra volontà - ha spiegato il consigliere Max Bastoni - di poterlo fare anche alle prossime elezioni. Fontana si è reso disponibile e anche contento che abbiamo espresso questa volontà". La Lega "nelle ultime elezioni ha avuto calo consensi e sarebbe un peccato sprecarli o far sì che vadano a Fratelli d'Italia o altre coalizioni o addirittura altri candidati presidenti, quindi riteniamo che sarebbe molto utile per tutti fare in modo che questi voti restino ancora a chi ha a cuore l'autonomia. Riteniamo che una nuova lista - ha aggiunto - che possa attrarre voti nel centrodestra, per far essere l'autonomia uno dei cardine del nostro programma, sarebbe molto importante". Nessuna richiesta di essere reintegrati nella Lega. "Ci interessa parlare dei nostri temi fondanti" ha aggiunto.