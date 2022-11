Varese, Bossi operato: lascia terapia intensiva, condizioni “buone”

Il fondatore della Lega Nord, Umberto Bossi, è uscito - da quanto si è appreso - dalla Terapia intensiva dell'ospedale Circolo di Varese dopo essere stato operato, ieri, per una ulcera gastrica. Le sue condizioni sono considerate "buone".

Il malore

Nel primo pomeriggio di sabato il senatur, 81 anni, aveva accusato un malore nella sua casa di Gemonio. Trasportato in breve tempo dal personale del 118 al pronto soccorso, accompagnato dalla moglie Manuela Marrone e dal figlio Renzo. Inizialmente si temeva fosse qualcosa di grave anche per i problemi di salute che lo affliggono dall'ictus del 2004. Verso sera però il sospiro di sollievo: dopo essere stata trattata la patologia con i provvedimenti terapeutici necessari le condizioni del paziente - aveva spiegato l'Asst Sette Laghi di Varese - sono state ritenute stabili e non sono state giudicate critiche dai clinici che lo hanno preso in cura.