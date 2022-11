Umberto Bossi ricoverato in ospedale dopo un malore

Non sarebbe in pericolo di vita ma viste le sue condizioni di salute, complicate da diversi anni, i medici hanno suggerito il ricovero per una valutazione più approfondita della situazione

Umberto Bossi è stato ricoverato all'ospedale di Circolo, a Varese, in seguito a un malore accusato mentre era nella sua abitazione di Gemonio, in provincia di Varese. Il fondatore della Lega non sarebbe in pericolo di vita.

Il ricovero in ospedale

leggi anche

Elezioni 2022, colpo di scena per Bossi: eletto dopo ricalcolo voti

A quanto si è appreso, il Senatur all'arrivo dell'ambulanza del 118 non era in gravi condizioni ma viste le sue condizioni di salute, complicate da diversi anni, i medici hanno suggerito un ricovero in ospedale per una valutazione più approfondita della situazione. Da quanto si è appreso Bossi, che è in termini medici "vigile", è arrivato in ospedale accompagnato dal figlio Renzo e dalla moglie Manuela Marrone che lo stanno assistendo e sono al suo fianco. Ora sono in corso gli accertamenti clinici per approfondire le cause del malore. Al nosocomio c'è anche l'europarlamentare Angelo Ciocca che ha dichiarato: "Bossi si è sempre dimostrato un leone sia nei momenti difficili della politica, sia in quelli della vita e della salute".

La recente attività politica

Il malore ha colpito Bossi a tre anni dal ricovero in rianimazione avvenuto il 14 marzo 2019. Nel 2004 invece il senatore è stato colpito dall'ictus che lo ha tenuto lontano dalla politica per alcuni anni. Eletto deputato alle ultime politiche, è stato presente a Roma per il voto di fiducia al governo Meloni e per l'elezione del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, lo scorso 14 ottobre. Di recente Bossi aveva fatto sapere che il 27 novembre avrebbe preso parte a Giovenzano, in provincia di Pavia, alla prima uscita pubblica del 'Comitato Nord', da lui lanciato lo scorso 1 ottobre.