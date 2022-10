Morte Boiocchi, Digos indaga su tifosi costretti a lasciare Curva Nord

La situazione allo stadio

approfondimento

Ucciso a Milano Vittorio Boiocchi, capo ultras dell'Inter

Il quotidiano descrive la scena allo stadio: attimi concitati con migliaia di persone che si spostano verso le uscite, un esodo disordinato, caotico, dove la calca ai varchi, gli spintoni, le urla si mischiano. In quel momento però nessuno dei funzionari della questura impegnati in ordine pubblico nota aggressioni o attacchi ai tifosi. La priorità è “gestire” l’uscita dei tifosi e il loro sostare, per il resto della partita, all’esterno dei cancelli. Quando via social iniziano a rimbalzare racconti di aggressioni, il match è ormai concluso. Da via Fatebenefratelli viene inoltre fatto notare che non sono uscite ottomila persone dalla curva, anche perché gli spalti del secondo anello verde nei settori laterali sono rimasti occupati. Sulle prime si temeva che i tifosi volessero poi muoversi in corteo verso il pronto soccorso del San Carlo dove è spirato Boiocchi. Ma alla fine in ospedale si sono presentati solo alcuni membri del direttivo.