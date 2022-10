Iskv, il virus dei pipistrelli isolato per la prima volta a Bergamo

Per la prima volta in Italia si è riusciti a isolare il virus grazie a un esemplare deceduto spontaneamente in Valpredina

Da un pipistrello morto spontaneamente presso il Cras Wwf della Valpredina, provincia di Bergamo, per la prima volta in Italia si è riusciti a isolare il virus Issyk-Kul (Iskv).



"Nessun allarmismo"



Ad oggi Izler (Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia) Romagna ha registrato una sola positività e sono in corso ulteriori indagini volte a definire la diffusione, distribuzione ed ecologia del virus. È già stato informato l'Istituto superiore di Sanità e il Ministero della Salute. Il 9 novembre è prevista la comunicazione, da parte di Izler, attraverso l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, dei rischi di trasmissione e diffusione agli animali e all'uomo. "Senza creare allarmismi e senza 'demonizzare' gli animali, le dinamiche degli ultimi anni impongono un'attenzione particolare sulla fauna selvatica per evidenziare precocemente possibili fattori di rischio per la salute e il possibile veicolarsi del virus" sottolinea la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti. "Individuarne tempestivamente la comparsa e contrastarne efficacemente la diffusione - aggiunge - rappresenta una priorità per la salute pubblica".