Maltempo in Lombardia, frana a San Pellegrino Terme: chiusa strada

Frana questa mattina a monte della località Pregalleno di San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo. Alcuni massi si sono staccati dal versante finendo sulla strada comunale tra Preganello e la frazione Frasnadello, che è stata chiusa.

La frana

I macigni sono finiti contro le reti di protezione installate due anni fa, le reti sono però state divelte e alcuni massi sono caduti in strada, con il rischio che altri sassi possano finire giù. Sul posto gli amministratori comunali per valutare se evacuare o no le abitazioni a rischio. La frazione di Frasnadello resta comunque raggiungibile dalla località Piazzo.