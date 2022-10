Milano, svastica alla Scala accanto a teca del tour in Russia

Mondo

Attacchi contro il distretto di Shevchenkiv, nel centro della capitale. Il sindaco Vitaliy Klitschko ha riferito che il crollo di un edificio residenziale colpito ha causato 4 vittime, mentre 19 persone sono state estratte vive dalle macerie. Teheran: 'Non abbiamo inviato armi a nessuna delle parti coinvolte nel conflitto'. Missili sulle infrastrutture nelle regioni di Dnipropetrovsk e Sumy

Allarme aereo in tutta l’Ucraina dopo che Kiev è stata colpita da attacchi condotti usando i droni. "La Russia ha lanciato il suo primo attacco contro la Capitale utilizzando droni kamikaze Shahed-136 di fabbricazione iraniana", ha detto il sindaco Vitali Klitschko. Sono almeno quattro le vittime del crollo di un edificio residenziale, ha comunicato Klitschko, mentre 19 persone sono state estratte vive dalle macerie

Il sindaco Vitali Klitschko ha poi confermato la morte di una giovane coppia in attesa di un figlio: "Durante le operazioni di ricerca e soccorso in un edificio residenziale del centro, stati estratti i corpi di tre civili morti. Tra loro c'è una giovane coppia, marito e moglie, che aspettavano un figlio. La donna era incinta di 6 mesi. La Russia è un Paese terrorista"

Kiev è stata colpita da "attacchi di droni kamikaze", ha detto il capo di stato maggiore della presidenza ucraina, Andriï Iermak, dopo le esplosioni che hanno scosso il distretto di Shevchenkiv, nel centro di Kiev. "I russi pensano che questo li aiuterà a vincere la guerra - ha commentato - ma mostra soltanto la loro disperazione". Tra le immagini pubblicate dai siti ucraini e internazionali quella di un agente di polizia che spara con un fucile per abbattere un drone: sui social vengono fornite istruzioni su come far cadere gli Shahed-136 usando armi leggere