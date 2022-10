Milano, il teatro Manzoni festeggia i suoi 150 anni con un concerto

Domani, 11 ottobre, si terrà un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Giuseppe Grazioli, che andrà a ripercorrere la storia musicale ospitata nel tempo nello storico teatro milanese, dalla lirica al jazz, passando per le note di Ennio Morricone

Il Teatro Manzoni festeggia l'11 ottobre i 150 anni di vita con un concerto dell'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta dal Maestro Giuseppe Grazioli, che andrà a ripercorrere la storia musicale ospitata nel tempo nello storico teatro milanese, dalla lirica al jazz, passando per le note di Ennio Morricone.

La storia del Teatro Manzoni

Nato in Piazza San Fedele con il nome di Teatro della Commedia e intitolato l'anno successivo ad Alessandro Manzoni a seguito della sua scomparsa, il Manzoni ha ospitato negli anni i più grandi protagonisti del palcoscenico, da Eleonora Duse a Sarah Bernhardt, da Eduardo Scarpetta ai fratelli Eduardo e Peppino De Filippo. E poi ancora Anna Proclemer, Monica Vitti, Giorgio Albertazzi, Gino Bramieri, Rossella Falk, Valentina Cortese, Mariangela Melato, Vittorio Gassman. Nel 1978 Silvio Berlusconi, attraverso la Fininvest, decise di rilevarne la gestione. Oggi ne è presidente Ernesto Mauri: "Sono onorato ed orgoglioso – ha detto Mauri – di essere il Presidente del Teatro Manzoni proprio in occasione della celebrazione dei suoi 150 anni che festeggerà non solo con il concerto dell'11 ottobre ma con altre iniziative che animeranno la vita culturale della città".