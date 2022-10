San Martino del Lago, morto il motociclista ferito su pista

Guarda le altre notizie di oggi 10 ottobre

È morto nella notte all'ospedale Maggiore di Cremona Jodok Gassner, motociclista 23enne residente nel Principato del Liechtenstein. Era ricoverato in terapia intensiva da ieri pomeriggio per le conseguenze di un incidente sulla pista del Cremona Circuit di San Martino del Lago, in provincia di Cremona.

La tragedia

Troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente: Gassner è scivolato ed è stato travolto da un altro motociclista. Il 23enne è la seconda vittima del tragico weekend sulla pista cremonese: sabato una caduta era stata fatale al 48enne pilota svizzero Jurgen Markus Zeisler