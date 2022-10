Milano, studenti in corteo contro governo e alternanza scuola-lavoro

Si sono dati appuntamento quest'oggi in Largo Cairoli, di fronte al Castello Sforzesco, gli studenti di Milano per protestare contro l'alternanza scuola-lavoro e il nuovo governo ( VERSO IL NUOVO GOVERNO, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ). Già dalla mattinata di ieri erano comparsi striscioni all'ingresso di diversi istituti milanesi tra cui Agnesi, Tenca, Tito Livio e Varalli, in vista della mobilitazione convocata dalla Rete Studenti Milano sotto lo slogan 'Non è un paese per giovani'.

La manifestazione

Gli studenti sono scesi in piazza per "dire no al governo neofascista di Fratelli d'Italia e di Giorgia Meloni, per dire no alle istituzioni politiche che non pensano agli studenti, e per dire no all'alternanza scuola-lavoro". Arrivati in piazza Duomo, i giovani hanno bruciato le foto della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e del premier Mario Draghi. Tra i cori intonati dai ragazzi c'era: “Chi non salta la Meloni “'. Sui volantini del corteo erano riportate le ragioni della mobilitazione: "Fascisti al governo; morti e sfruttamento in alternanza; repressione e carovita. Non stare a guardare: ribelliamoci!". In altri manifesti, sotto la scritta 'colpirne uno, colpirli tutti', sono ritratti i volti di varie personalità tra cui Matteo Salvini, Enrico Letta e il sindaco Giuseppe Sala.