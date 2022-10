Giornate Fai d'autunno 2022, date e luoghi da non perdere a Milano

Con 700 luoghi visitabili in 350 città, tornano il 15 e 16 ottobre le Giornate FAI d'Autunno, giunte alla loro 11/a edizione. Un viaggio tra castelli, palazzi, ospedali, carceri, scuole, parchi, chiese, conventi, borghi immersi nella natura e industrie del Made in Italy. Come ha sottolineato il presidente Marco Magnifico, tra i successi di questi 30 anni il Fondo per l'Ambiente Italiano vanta "14 mila luoghi eccezionalmente aperti", visitati da "oltre 12 milioni di italiani" accompagnati da "un esercito di 145 mila volontari". (TUTTI I LUOGHI APERTI)

Le giornate Fai

Realizzate con la collaborazione dell'Anci, le Giornate FAI sostengono la campagna di raccolta fondi 'Ricordiamoci di salvare l'Italia'. "Dal 1975 il Fai ha raccolto e investito 140 milioni di euro", ricorda il direttore generale Angelo Maramai. Oggi conta "71 beni tra monumenti e luoghi di natura" e "altri tre si aggiungeranno nel 2023". La grande sfida per il futuro poi guarda alla sostenibilità: "Da oggi al 2024 - annuncia Maramai - investiremo 4 milioni di euro per la Transizione ecologica della Fondazione".

Palazzo Diotti

Tra i siti aperti spicca Palazzo Diotti, sede della Prefettura che ospita i capi di Stato in visita. I visitatori saranno accolti nel Cortile d’Onore, scopriranno l’area verde del giardino all’inglese e saliranno i monumentali scaloni dell’antica residenza dei Diotti. Al piano nobile visiteranno le sale di rappresentanza riccamente arredate e trasformate all’epoca della Restaurazione austriaca, tra cui il grandioso e luminoso Salone delle Colonne con il suo doppio affaccio sul Cortile d’Onore e su Corso Monforte. Infine, la visita alla Camera di Mussolini ed esternamente alla Torre delle Sirene, centrale di allarme antiaerea della fine degli anni Trenta.

Palazzo di Giustizia

In programma anche un evento speciale, riservato agli iscritti al FAI, in cui due architetti accompagneranno i visitatori attraverso le sale del Palazzo di Giustizia, scrigno di opere d’arte e uno degli edifici più imponenti del secolo scorso. Il percorso di visita si snoderà dall’accesso di via Freguglia fino all’aula IV della Pretura Penale del Tribunale di Milano dove l’artista Stefano Festa illustrerà la sua grandissima opera del 1992: l’affresco “Lotta giuridica”.

Comando aeronautica militare

Durante la giornata si potranno visitare gli ambienti del Comando prima regione aerea aeronautica militare, si potrà ammirare la scultura della Vittoria Atlantica del Martini e saranno esposti alcuni equipaggiamenti e velivoli in uso all’Arma.

Palazzo Cusani

Tra i luoghi aperti solitamente inaccessibili anche Palazzo Cusani, oggi sede della rappresentanza della NATO a Milano oltre ad essere sede del Comando Militare Esercito Lombardia. La visita riguarda il piano nobile, il salone delle Feste impreziosito da un affresco di Giovanni Angelo Borroni, la sala del Caffè, degli Intarsi, delle Allegorie, delle Divinità, dell’Ingegno. Infine, si ammirerà l’elegante facciata interna di Piermarini che si affaccia sul giardino. Una particolarità del palazzo è che nella facciata posteriore sono incastonate tre palle di cannone scagliate dalle artiglierie di Radetzky durante le Cinque giornate di Milano.

Palazzo del Capitano di Giustizia

Oggi il Palazzo del Capitano di Giustizia è sede degli uffici del Comando della Polizia Locale di Milano. I visitatori avranno la possibilità di accedere alla Centrale Operativa accompagnati dagli Agenti di Polizia Locale che racconteranno loro come si svolge l’attività: si tratta di una struttura fondamentale per la gestione ed il coordinamento di tutti gli interventi che coinvolgono i nove comandi di zona in cui è suddivisa la città di Milano e le diverse unità specialistiche. Gli Apprendisti Ciceroni, studenti del Liceo Classico Carducci e dell’Istituo Marignoni, narreranno invece la storia del Palazzo. Non solo: saranno presenti anche i reparti specialistici con esibizioni del gruppo Cinofili, della Banda Musicale e Droni.