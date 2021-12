2/15 ©Getty

In piazza Duomo si erge la Galleria Vittorio Emanuele. Considerata il “salotto di Milano”, la Galleria nacque come via commerciale di collegamento con piazza della Scala. Fu proprio il sovrano a cui è dedicata a depositarne la prima pietra nel 1865. In soli tre anni, in tempi record, la Galleria venne ultimata.