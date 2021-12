Natale, cosa fare a Milano: feste ed eventi da non perdere

Dai mercatini di Natale in piazza Duomo al Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, passando per il Christmas Village in piazza Gae Aulenti, i vari spettacoli teatrali per i bambini, le piste di pattinaggio, i gospel e i concerti

I Mercatini di Natale in piazza Duomo, il Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Pubblici Indro Montanelli, il Christmas Village in piazza Gae Aulenti, le luci e le vetrine in Galleria e Corso Vittorio Emanuele, gli spettacoli a teatro per i più piccoli, i concerti e i gospel, le piste di pattinaggio e il Banco di Garabombo. Fino a gennaio inoltrato sono tante e per tutti i gusti le cose da fare a Milano per Natale.

Mercatini di Natale in piazza Duomo

Fino al 6 gennaio la centrale piazza Duomo ospita i Mercatini di Natale tra le 9 e le 21 e si riempie di oltre 60 chalet dedicati a regali e oggetti di artigianato natalizio: palline per alberi, presepi, calze della Befana e prelibatezze provenienti da varie regioni.

Villaggio delle Meraviglie ai Giardini Pubblici Indro Montanelli

Con ingresso libero e fino al 9 gennaio, ai Giardini Pubblici Indro Montanelli è stato allestito il Villaggio delle Meraviglie: si possono trovare una pista di pattinaggio coperta e riscaldata, la casa di Babbo Natale, animazione, musica e laboratori, un presepe in miniatura, il Mercatino degli Elfi e un’enorme giostra di alberi di Natale di oltre 20 metri di altezza con accesso anche per disabili. Previsti anche concerti, cinema in 5D, esibizioni sul ghiaccio e naturalmente l’incontro con Babbo Natale.

Christmas Village in piazza Gae Aulenti

Fino al 9 gennaio sarà presente il Christmas Village in piazza Gae Aulenti. Insieme al mercatino di Natale, dove acquistare prodotti artigianali e gastronomici, c’è anche una pista di pattinaggio sul ghiaccio, la casa di Babbo Natale dove i più piccoli potranno imbucare la loro lista dei regali, laboratori creativi per i bambini, performance di artisti di strada e spettacoli di marionette.

Banco di Garabombo in via Mario Pagano

Presente fino all’11 gennaio, il Banco di Garabombo in via Mario Pagano è dedicato ai prodotti alimentari e artigianali di diverse parti del mondo, realizzati secondo i criteri di sostenibilità ambientale e sociale e con un’attenzione particolare ai temi della salvaguardia del Pianeta.

Il teatro per i bambini

Fino al 31 dicembre al Teatro Colla va in scena lo spettacolo delle marionette “Canto di Natale” tratto dall’opera di Charles Dickens per i bambini dai 3 anni in su. Dal 28 dicembre fino al 9 gennaio, al Teatro Grassi, sempre per i più piccoli ci sarà la versione in marionette di Pinocchio, messa in scena dalla Compagnia Carlo Colla&Figli.

Dal primo gennaio spazio a “La Regina delle Nevi” tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen al Teatro Nuovo di piazza San Babila per i bambini dai 3 anni in su. L’8 gennaio, sempre al Teatro Nuovo e per la stessa fascia d’età, la storia di Cenerella. L’8 e il 9 gennaio “Pescatori di Stelle – Storie di Miti del Cielo” al Teatro Bruno Munari per bambini dai 5 ai 10 anni. Al Teatro Manzoni, per i bimbi dai 6 anni in su, in scena “I tre porcellini” il 9 gennaio.

Le piste di pattinaggio

Altre piste di pattinaggio, aperte fino a gennaio inoltrato, si possono trovare ai Bagni Misteriosi (con una pista appoggiata al centro della vasca principale e l’illusione di pattinare galleggiando sull’acqua), nelle piazzie Tre Torri, Città di Lombardia (la piazza coperta più grande del Nord Italia), Gramsci (con giostra per i più piccoli), Ferrara e nelle vie Felice Orsini, Bruno Cassinari e Volga.

Lo shopping natalizio

Per godere delle luci di Natale e delle vetrine allestite dai negozi, immancabile la passeggiata in Galleria e Corso Vittorio Emanuele: oltre alle luminarie delle vetrine delle grandi marche, grandi archi colorati aprono e chiudono la lunga strada. Grande calore e green in via della Spiga con abeti e camelie lungo il percorso pedonale, pini ornati a festa e una spiga dorata sospesa tra gli archi agli incroci. Luminarie anche in Corso Como, Garibaldi, Porta Romana, Buenos Aires e Porta Venezia.

Concerti e gospel

Il 23 dicembre alle 18.30 si terrà il concerto natalizio “Il Natale della cultura” con l’Orchestra I Pomeriggi Musicali presso l’Auditorium Testori di Palazzo Lombardia: l’ingresso sarà libero, con obbligo di Green pass, fino a esaurimento posti. La vigilia di Natale spazio invece al Christmas Gospel-Pastor Gospel Christmas Show del grupoo Jp&the Soul Voices (che ha base in Florida) presso il Teatro Nuovo di piazza San Babila. Spazio anche all’Harlem Gospel Choir dal 26 al 30 dicembre, in un doppio spettacolo alle 20.30 e alle 22.30 presso il Blue Note di Milano in via Borsieri.