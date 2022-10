In Brianza un pollivendolo aperto da 170 anni, ma potrebbe chiudere

Ha aperto i battenti qualche anno prima del 1850 la polleria Mercandalli di Bovisio Masciago, in Brianza, che di recente ha ricevuto il premio “Impresa e Lavoro” promosso dalla Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi. Lo riporta l'agenzia Agi. Un'attività a conduzione familiare che in oltre 170 anni di storia non è stata mai chiusa: "Anche durante la seconda guerra siamo andati avanti", spiega Giuseppe Mercandalli, attuale titolare del negozio.

Il rischio chiusura

L'attività è stata avviata dal quadrisavolo dell'attuale proprietario, Gaetano Mercandalli, a Masciago. Nel 1929 è stata trasferita a Bovisio. Oggi in negozio ci sono Giuseppe e la sorella Manuela, ma "Un po' per la concorrenza della grande distribuzione, un po' per la mancanza di interesse delle nuove generazioni, questa è un'attività che va a finire. Noi cerchiamo di tenere duro, ma d'altronde oggi è difficile per tutti", spiega Giuseppe, che aggiunge: "Ho due figlie che hanno preso altre strade. L'unica via potrebbe essere vendere il nome, quando dovrò andare in pensione o si chiude o qualcuno rileva".