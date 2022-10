Trenord, nuovo sciopero sabato 8 e domenica 9 ottobre: le info

Disagi in vista sabato 8 e domenica 9 ottobre per chi si sposta in treno in Lombadia. Trenord ha annunciato un nuovo sciopero, dalle 21 di sabato 8 ottobre fino alle 21 di domenica 9. Lo stop di 12 ore è indetto da parte della Rsu del personale mobile di Trenord e del sindacato OrSA, e sono previste ripercussioni sul servizio regionale, suburbano e aeroportuale. Non sono previste fasce orarie di garanzia, trattandosi di giornata festiva. Sabato sera arriveranno a destinazione i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21 e termine corsa entro le ore 22. Lo riporta Il Giorno.

Le info

Se i servizi Malpensa Express non verranno effettuati - si legge sul sito di Trenord -, per i soli collegamenti aeroportuali saranno instituiti: autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1), autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie. Maggiori dettagli sullo sciopero saranno disponibili sul sito di Trenord, seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite App e direttamente in stazione tramite gli annunci sonori e i monitor.