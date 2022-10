Covid Lombardia, il bollettino: 8.498 casi su 41.013 tamponi

Salute e Benessere

Nuovi segnali di preoccupazione arrivano dal fronte dell'epidemia di Covid-19 in Italia. L’ultimo monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute ha registrato un balzo da 215 a 325 casi per 100mila abitanti e un Rt tornato sulla soglia di allerta epidemica di 1 come lo scorso luglio. Dati che indicano come gli indici siano in risalita