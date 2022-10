Saluto romano, La Russa resta assessore: respinta mozione di censura

La Russa: “Immediatamente ho chiesto scusa”

Saluto romano al funerale, polemiche sull'assessore La Russa

"Immediatamente ho chiesto scusa a chi si è sentito offeso – ha dichiarato La Russa durante la discussione in Consiglio regionale - perché ho compreso l'inopportunità del gesto, che ha danneggiato più di chiunque altro il mio partito. E sono scuse che rinnovo oggi con ancora più convinzione, se ce ne fosse bisogno". Si tratta del primo intervento in aula di La Russa, che ha notato: "Avrei immaginato un altro ingresso in aula e me ne dispiaccio innanzitutto con me stesso. Da parte mia non c'è alcuna volontà che voglia risultare contraria al testo della Costituzione, che ho sempre servito e accettato anche se in alcuni passaggi poteva non piacermi, in tutte le mie attività istituzionali". L'evento, spiega, "era fine a sé stesso e nulla aveva a che fare con un significato politico". Inoltre, il saluto romano è eseguito "non con molta convinzione" perché, ammette, "ero conscio del gesto che andavo a compiere, fatto per non venir meno alle ultime volontà di Alberto". Per La Russa, la vicenda è diventata "incomprensibilmente" notizia nazionale perché "in campagna elettorale tutto è consentito".

Fontana: “Mi attengo alla democrazia”

A margine della seduta consiliare, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha dichiarato: "Mi sembra che sia stata abbastanza chiara la volontà dell'aula" di mantenere in carica Romano La Russa come assessore nella Giunta regionale della Lombardia, e "la democrazia impone di rispettare la volontà dell'aula". Ha poi aggiunto: "Mi attengo alla democrazia".