Covid Lombardia, il bollettino: 12.249 casi su 53.747 tamponi

Salute e Benessere

Covid, i pediatri: "Intensificare vaccini per fascia 5-11 anni”

La Società italiana di pediatria (Sip), visto l’aumento dei contagi, chiede di riprendere in considerazione l’obbligo dei dispositivi di protezione tra i banchi. Inoltre, definisce la copertura vaccinale nei bambini tra i 5 e gli 11 anni “molto bassa” e chiede di intensificare le somministrazioni per 'la fascia pediatrica e i bambini in età scolare'. La Fondazione Gimbe rileva 'nette differenze regionali': dal 21,1% di vaccinazioni registrato nella Provincia Autonoma di Bolzano al 53,9% della Puglia

La presidente della Società italiana di pediatria (Sip) Annamaria Staiano chiede di “intensificare la campagna vaccinale per la fascia pediatrica e i bambini in età scolare” perché “la copertura finora raggiunta con le dosi previste resta molto bassa”. Di fronte all'aumento dei contagi proprio nei bambini in età scolare - segnalato dall'Istituto Superiore di sanità – Staiano chiede anche di "rivalutare" la misura dell'obbligo di utilizzo delle mascherine nelle scuole

"Attualmente sono autorizzati i booster, ovvero i richiami di terza dose, solo per i bambini dai 12 anni in su. Ci auguriamo quindi - rileva Staiano - una ripresa della campagna vaccinale in attesa che ci sia al più presto anche l'approvazione dell'Agenzia europea dei medicinali Ema per i vaccini per la fascia 6 mesi-5 anni”