Crolla muro di una palestra scolastica nel Lodigiano, nessun ferito

Una parte del muro esterno della palestra di una scuola è crollata a Castiglione D'Adda, in provincia di Lodi. Si tratta di un muro esterno e portante. Il rumore che ha provocato il cedimento è stato sentito nella vicina scuola dell'infanzia, dove sono insediati i seggi per le elezioni politiche (ITALIA AL VOTO: LA DIRETTA – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI).

Sindaco Pesatori: "In palestra non c'era nessuno"

Immediata l'allerta ai vigili del fuoco di Lodi che, accorsi sul posto, hanno transennato la zona. "La prima cosa che ho pensato - ha affermato il sindaco Costantino Pesatori - è che solo grazie alla Provvidenza, in quel momento, in palestra non c'era nessuno. Per fortuna il cedimento è avvenuto in un giorno festivo. Diversamente avrebbero potuto esserci i ragazzi a lezione di ginnastica".