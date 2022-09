Milano, in 10mila al corteo del movimento Fridays For Future

La manifestazione

approfondimento

Torino, corteo del movimento Fridays For Future in centro

Variopinti i visi dei ragazzi, come i loro cartelli: tra i disegni del mondo in fiamme, si legge: 'Se non ora, quando? Se non noi, chi?'; 'Agenda climatica ora'; e ancora 'Basta guerra, alternanza e disastri ambientali'. Non mancano gli abituali striscioni, come: 'Se il ghiaccio si scioglie, come lo facciamo il mojito?'. Tra le fila della mobilitazione spiccano anche bandiere della pace. Dalle finestre di case e uffici si affacciano al passaggio del corteo, richiamati dalla musica e dai cori, e vengono sollecitati dagli studenti a scendere in strada e unirsi all'iniziativa. Giunti a destinazione, piazza Città di Lombardia è blindata dalle forze dell'ordine, schierate dietro le transenne. Quindi la folla si dispone a semicerchio su via Melchiorre Gioia ed esulta: "Abbiamo dimostrato che nessuno può fermarci".