Covid Lombardia, bollettino 3.841 casi. Tasso di positività al 14,2%

Il bollettino

Il numero dei ricoverati è in calo nelle terapie intensive (meno uno rispetto a ieri, in totale nove) e nei reparti ordinari (meno sette, in totale 468). Sono 12 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.461. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 1.101 contagi (di cui 417 in città), a Bergamo 414, a Brescia 554, a Como 245, a Cremona 95, a Lecco 152, a Lodi 101, a Mantova 163, a Monza e Brianza 289, a Pavia 192, a Sondrio 90 e a Varese 362.