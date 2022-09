Covid Lombardia, dal 22 settembre vaccino bivalente anche in farmacia

Come per l'inoculazione in hub, anche per la somministrazione in farmacia è necessario prenotarsi sulla piattaforma regionale unica

Vaccinazione bivalente nelle farmacie

Potranno ricevere il vaccino i cittadini lombardi con più di 12 anni che devono ancora sottoporsi alla terza dose (primo booster) e quelli per i quali è raccomandata la quarta (secondo booster) - ultra 60enni, fragili over 12, trapiantati, immunocompromessi, donne in gravidanza, operatori sanitari e delle Rsa. I lombardi potranno vaccinarsi recandosi in una delle 605 farmacie lombarde aderenti alla campagna di immunizzazione. Come per l'inoculazione in hub, anche per la somministrazione in farmacia è necessario prenotarsi sulla piattaforma regionale unica, ha precisato l'associazione titolari ricordando che dallo scorso 10 novembre le 'croci verdi' lombarde hanno ormai raggiunto quota 586.869 iniezioni tra prime, seconde, terze e quarte dosi, effettuate con il siero Pfizer-BioNTech.