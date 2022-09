Milano, violenze sessuali in piazza Duomo: due a processo abbreviato

Il terzo giovane, finito in carcere insieme agli altri due nei mesi scorsi nell’inchiesta sulle aggressioni della notte di Capodanno, ha scelto il rito ordinario. Per quest’ultimo il processo partirà l’11 ottobre

Si separano i destini processuali dei tre giovani maggiorenni finiti in carcere nei mesi scorsi nell' inchiesta della Squadra mobile di Milano, coordinata dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, sulle aggressioni sessuali in piazza del Duomo nella notte di Capodanno . Uno degli imputati, infatti, ha scelto il processo con rito ordinario, mentre gli altri due il giudizio in abbreviato. A fine luglio scorso i tre erano stati mandati a processo con rito immediato (si salta la fase dell'udienza preliminare).

L’iter giudiziario

Milano, violenze sessuali in piazza Duomo a Capodanno: tre a processo

Il 21enne Abdallah Bouguedra ha deciso per il procedimento ordinario e il suo processo si aprirà davanti alla quinta penale l'11 ottobre. Il 19enne Abdel Fatah e il 18enne Mahmoud Ibrahim hanno, invece, optato per l'abbreviato (a porte chiuse e con sconto di un terzo sulla pena in caso di condanna). L'udienza davanti al gup non è ancora stata fissata.