Incendio San Giuliano Milanese: in fiamme polo petrolchimico. DIRETTA

Un incendio è scoppiato nell'area industriale a San Giuliano Milanese, in via Monferrato. Il rogo è partito dalla ditta Tomolpack e si sta estendendo alle aziende vicine come la Nitrolchimica. Al momento, secondo quanto riferito dal 118, sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Arpa Lombardia, ha attivato il gruppo specialistico contaminazione atmosferica, quello del rischio chimico e il servizio previsioni meteo