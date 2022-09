4/11 ©Ansa

Secondo le prime informazioni sei persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Si tratterebbe di dipendenti dell'azienda. Quattro hanno riportato intossicazioni di lieve entità, due sono le persone ustionate, delle quali una in modo grave. Un operaio, che si credeva disperso, è stato ritrovato illeso: si trovava al sicuro, in un'altra zona della Nitrolchimica. "Qui problemi di sicurezza non ce ne sono mai stati - dice un operaio, che chiede di restare anonimo - pericoli non ce ne sono mai stati"