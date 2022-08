A Milano allerta meteo gialla, previsti temporali

Cronaca

La fine del mese di agosto sarà caratterizzata dalla classica “Italia divisa in due”: piogge e temporali sempre più frequenti al Nord, sole e temperature fino a 37 gradi al Sud. Anche nei primi giorni di settembre la situazione rimarrà immutata con instabilità al Settentrione e caldo e soleggiato altrove

Ultimo giorno di agosto con allerta meteo su molte regioni del Nord. E’ confermato un peggioramento su tutta l’alta Italia con acquazzoni e temporali tra Liguria e Piemonte in estensione al Nord Est. Saranno possibili nubifragi e locali grandinate. Temperature in calo che stenteranno ad arrivare ai 30 gradi. Più fresco dove piovoso

Giovedì 1 settembre è previsto maltempo in gran parte del Centro-Nord con piogge e locali temporali che metteranno fine alla siccità imperante sul nostro Paese. In seguito, almeno fino a domenica, il quadro potrebbe rimanere immutato con un'Italia divisa in due: frequenti acquazzoni al Nord e caldo con massime fino a 37°C al Sud