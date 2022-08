5/5

Al Nord Ovest ampie schiarite, ancora temporali tra Emilia Romagna e Triveneto in miglioramento la sera. Al Centro temporali sulla Toscana settentrionale, in estensione graduale anche alle altre regioni. esaurimento serale. Temperature tra 28 e 32. Al Centro rovesci e temporali sulla Toscana settentrionale in estensione tra pomeriggio e sera alle altre regioni. Meglio sul Lazio. Massime in live calo. Al Sud sereno o poco nuvoloso al mattino con rovesci pomeridiano in Appennino. Massime fino a 32 gradi.