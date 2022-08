Covid Lombardia, bollettino: 3.322 casi. Tasso di positività al 13,6%

Il numero dei ricoverati sale nelle terapie intensive (due in più rispetto a ieri, in totale 22) ma cala nei reparti ordinari (meno 27, in totale 753)

Il bollettino

Il numero dei ricoverati sale nelle terapie intensive (due in più rispetto a ieri, in totale 22) ma cala nei reparti ordinari (meno 27, in totale 753). Sono 11 i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 42.134. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 892 contagi (di cui 328 in città), a Bergamo 358, a Brescia 491, a Como 198, a Cremona 107, a Lecco 102, a Lodi 80, a Mantova 229, a Monza e Brianza 255, a Pavia 197, a Sondrio 54 e a Varese 280.