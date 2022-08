Covid Lombardia, il bollettino: 2.143 casi su 17.579 tamponi

Sono 32 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1) mentre sono 914 quelle in cura negli altri reparti (-65)

Sono 2.143 i nuovi casi di Covid in Lombardia rilevati a fronte di 17.579 tamponi processati, con un tasso di positività del 12,2%. Sono 32 le persone ricoverate in terapia intensiva (+1) mentre sono 914 quelle in cura negli altri reparti (-65). (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICHE DEI CONTAGI)