Fine vita, inchiesta su Marco Cappato rimane a Milano

Cronaca

Cade l'accusa di aiuto al suicidio per aver accompagnato a morire Fabiano Antoniani: 'Il fatto non sussiste'. 'Ho agito per diritto di autodeterminazione individuale', ha detto il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, che ha ricevuto notizia della morte della madre

Il Tribunale di Milano ha assolto Marco Cappato, accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato in una clinica svizzera per il suicidio assistito Fabiano Antoniani, conosciuto come dj Fabo