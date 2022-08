Fine vita, Marco Cappato indagato a Milano per aiuto al suicidio

Politica

Il disegno di legge sul fine vita , dopo il sì delle commissioni Affari sociali e Giustizia dello scorso 9 dicembre, approda oggi alla Camera per la discussione. Ecco cosa prevede il testo attuale e quali potrebbero essere i possibili scogli prima dell'approvazione a Montecitorio e del passaggio al Senato

Il via libera delle commissioni è arrivato a 3 anni dalla prima ordinanza della Corte costituzionale del novembre 2018 che, in seguito al caso di Dj Fabo, sollecitava il Parlamento a varare una legge sul suicidio assistito. Un passo avanti quello politico che arriva dopo le mediazioni dei relatori Alfredo Bazoli (Pd) e Nicola Provenza (M5s), che hanno accolto alcune significative richieste del Centrodestra che ha superato l'ostruzionismo condotto per tre anni, pur rimanendo contrario alla legge