Suicidio assistito, ass. Coscioni: Mario sosterrà 5mila euro di spese

È il primo che può scegliere legalmente il suicidio medicalmente assistito in Italia ma dovrà farsi carico di 5mila euro di spese per l’acquisto del farmaco e delle apparecchiature per l’infusione. La denuncia arriva dall’Associazione Luca Coscioni che ricorda come, “in assenza di una legge lo Stato italiano non si fa carico dei costi dell'assistenza al suicidio assistito. Non eroga il farmaco, non fornisce la strumentazione idonea e il medico". Per questo ha lanciato una raccolta fondi per aiutare Mario, il 44enne marchigiano completamente paralizzato da 12 anni a causa di un incidente stradale.