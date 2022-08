Nel Bresciano un bonus per chi adotta un cane o un gatto abbandonati

Il contributo varia a seconda dell'età dell'animale: 100 euro per l’adozione di un cucciolo fino un anno di età, 150 per chi adotterà un animale di età compresa tra uno e sette anni, e 200 euro per chi deciderà di accogliere in casa un animale con più di sette anni

Un bonus per chi sceglie di adottare un animale ospite di canili e gattili: è l'idea del Comune di Castel Mella, in provincia di Brescia, per incentivare le famiglie all'adozione di cani e gatti. Lo riporta il Giornale di Brescia.

L'iniziativa

L'iniziativa, denominata 'Un buono per la felicità', è riservata ai residenti a Castel Mella che abbiano regolarmente adottato un cane o un gatto, ricoverati in una struttura dedicata, a partire dal 1 gennaio 2022. Si potrà presentare una sola domanda per nucleo familiare. Il contributo varia a seconda dell'età dell'animale: 100 euro per l’adozione di un cucciolo fino un anno di età, 150 per chi adotterà un animale di età compresa tra uno e sette anni, e 200 euro per chi deciderà di accogliere in casa un animale con più di sette anni, presente in una struttura da almeno 3 anni.